В Малоярославце подрядчик провалил благоустройство сквера

Глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфёнов заявил, что подрядчик не выполняет работы по благоустройству сквера 1812 года. Об этом он сообщил 12 августа.

Подрядчик залил бетонное основание под амфитеатр и заказал фонтан, но работы не ведутся.

- Пока подрядчик создал болото и благоприятные условия для лягушек, но не для жителей. Всегда можно грешить на погодные условия, но это отговорки, - написал Вячеслав.

Власти планируют обсудить с подрядчиком, как он собирается завершить работы в установленные сроки. Пока понимания у главы района нет.