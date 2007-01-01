В Жиздринском районе преобразили общественное пространство благодаря программе инициативного бюджетирования

В селе Огорь завершились работы по благоустройству, выполненные по программе инициативного бюджетирования, рассказала заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева 12 августа.

Рабочие обустроили дорожки из тротуарной плитки и установили бордюры возле местного Дома культуры. Созданная пешеходная зона не только повысит удобство для отдыхающих, но и улучшит условия безопасности жителей.

На реализацию проекта было направлено 332,5 тысяч рублей. Большую часть средств — 231,5 тысяч рублей — предоставил региональный бюджет.