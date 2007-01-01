Афиша Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Жиздринском районе преобразили общественное пространство благодаря программе инициативного бюджетирования
Благоустройство

В Жиздринском районе преобразили общественное пространство благодаря программе инициативного бюджетирования

Дарья Джуманова
12.08, 13:32
0 211
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В селе Огорь завершились работы по благоустройству, выполненные по программе инициативного бюджетирования, рассказала заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева 12 августа.

Рабочие обустроили дорожки из тротуарной плитки и установили бордюры возле местного Дома культуры. Созданная пешеходная зона не только повысит удобство для отдыхающих, но и улучшит условия безопасности жителей. 

На реализацию проекта было направлено 332,5 тысяч рублей. Большую часть средств — 231,5 тысяч рублей — предоставил региональный бюджет. 

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im8ramFuR0Z3dHRoWjg3RFQxTjNLWFE9PSIsInZhbHVlIjoiR0dFQnIwZmZaZ21jOWVqWkd0L0J3Uit0dlh5UTl6VVJwbmM5c2FGcXhSUWUrOE83WnNINU1HRExzdk9xZjB2azh4bXZNcVZ1UTh1RUhNaXA4UzBoZFpNNGJNK0NiVVlTdXFwaGY5eWEyZ1Q2ekpZTzRjZlhKUGxYN2FPaENaaE9ZYVhxa3ZRK1hsYTZWRy9FL2N4UTNuUk5IVTJveVFCWmJHZmtPR1QzelhXSWF2b0dXT2VNZXQxM2ZDQnlQNis1M0h4QUtTVFZxUWFzSjN1djB0ZmhrajFlbnl0ZTdHSVZmemQ1ZWExMzlHRmdueW5JUXBKc0R3bmZRZDBzZFV4RGNpWWZnRy9NZzFFUktpNGYxSEp0Y0p4aXlVTTFXVThKYUI2azZxS2JoQkJKcnI2SVBKS0VxWVUrRG9OYmdRbEFSSk9KL0h0VFBFRlRXU25vNlRac3VTbUhEQldDb0h2U0V0Q2pDd2pRZGZWUXlvdk82VmErQ3VtOVRsN3hBOUVIOGF6Wm5ONUQrQXVRZ1BFcHEyTlpQZjhPNmNXaUhkVi9nS1RvTVk0YTBpR2tEb0ZCbjY4VURhd3J3YzArUGx0ViIsIm1hYyI6IjZlOWJjMGM2MTljMTA0YjJmYzVkZDQzOGE0MDM2ZmQ5MzVjNGE2MmI1ZDgyMjhjZTQ5ZThkMzg5ODU0MThkZTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImVVTDJydzNhVlVHUFZva1dabWlmRmc9PSIsInZhbHVlIjoiWGRDNERhYitaY1VxdjJzM09MclRLMWNSZG5iQ0hJK3Fod2NkYzNQV0hlTDdyVGZOUUorbEZSdEFEOGZFUzZ1QUNDQ08yc3hSMlhqQTM5OER1WGRVbFErUktidEVQRHZZVkx5YisrR094Y2xqZk14aUlnM24xanZUTlRkdTRMVHh5MnpyaWtiakQ3WU1hamJ2S05IQnNjaGNXbFlENlpSSmtGMmlteXRJVTFyZEtJbHZOQjl3bnRKQno4VW9odFFYQlRIZUpwUzhCS0VwTWRWckV1c3JMM1N3V1VYT2E3VjgxRmZMcWJ4RnpkZmExNzhMOXYwKzhqSzRhK01KMnRQREF2V0dDc0lJdkR6aVZab1ppeDZGcVM1bTY1UWtIQ0ZpK0RYMFY5V2gwSGZabnB5SkZZRDk3dndFWnJQdUhJdFNvWGlIeUJBK09BWjBES0VFcnE1S2d3WXpsWFBkSU9pcnpGWnJZTVVXeTlMU0xNTlJ5UXlpWFRWL2xzZENiOHRhZFBoakdCaExZZXFNTFM0UkR2MHU1eDgzNGp2SjJPTUUxV2lFTUx0RVloQTU1R3p4ODEraU5HT29mMm9aSmN1eHVzd1pFakxvU0hKR3FOU1NKWEJ6bnRpOUpMUnJQSm1WN1BnNTVjbExDOWRCWWYrV2tENUVIUEFEb1BjRVQzaElXOFZ6TUtDQXZvbksrTmo3SC9KVHdJMzhTM2oydmsxTkYrczdJL3k1TmJGQndGOWNYbGRTUnF6RFZ5RFdheEZ4SFV3dldnYkJhbkhtSWtxaDNtME5LV0NUUStxSjk2WmI2Slhybng2N0JPRmc2ZUMxbjMzSlFVTHZjVWhZckcxZyIsIm1hYyI6IjE3NjhkODg1ODAyM2NmM2EzMGJlNWYzNjE4NmYyYzI4YTU1MzI3MGE5ZjQ0MjIxNDdhYmI3MWZjYzMyMWM4YTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+