Главная Новости Благоустройство В Жукове завершены работы по благоустройству пешеходной зоны
Благоустройство

В Жукове завершены работы по благоустройству пешеходной зоны

Дарья Джуманова
11.08, 16:12
0 294
В частности, была обновлена дорожка, ведущая от дома №1 по улице Рогачёва до дома №32 по улице Ленина. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 11 августа.

В рамках проекта были проведены работы по устройству велодорожки, малых архитектурных форм и уличного освещения. Также были проведены работы по озеленению территории.

Кроме того, в сельском поселении Совьяки, в деревне Митяево, было завершено благоустройство пешеходной дорожки с освещением вдоль дома №5 по улице Наро-Фоминская. Подрядчик установил освещение, выполнил асфальтирование, установил скамейки и урны.

