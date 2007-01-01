В Калуге коммунальщики оставляют спиленные деревья гнить на газонах

Очередной сигнал о высохших спиленных деревьях поступил от возмущённого жителя Калуги.

В воскресенье, 10 августа, он сфотографировал груду засохших веток.

- Возле дома 13 на Пухова валяются огромные ветки. Судя по всему – спилили их не сегодня. А ведь здесь пешеходный переход и остановка 80- й маршрутки. Неужели те, кто пилит, не согласовывают свои действия с тем, кто вывозит?, - пишет калужанин.

Это уже не первая жалоба на подобную проблему. Жители надеются, что коммунальные службы наконец наведут порядок и сделают уборку своевременной.