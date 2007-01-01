Афиша Обнинск
Главная Новости Благоустройство В Калуге временно перекроют участок улицы Чижевского
Благоустройство

В Калуге временно перекроют участок улицы Чижевского

9 августа управление городского хозяйства Калуги сообщило о временном ограничении движения транспорта на улице Чижевского.
Ольга Володина
09.08, 13:37
0 358
Причина перекрытия - проведение дорожных работ, включающих укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Ограничения будут действовать 9 августа до 20:00 и 10 августа с 07:00 до 17:00.

Зона работ расположена между улицами Горького и Ленина. Водителям рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты и соблюдать установленные дорожные знаки.

После завершения работ движение будет полностью восстановлено.

