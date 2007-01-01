В Калуге восстанавливают исторический Дом Торубаева

В Калуге активно ведутся работы по восстановлению Дома Торубаева – памятника архитектуры на улице Луначарского

Фото: ТГ-канал Дмитрия Денисова

8 августа городской голова Дмитрий Денисов проверил ход реставрации и поделился впечатлениями в своем Telegram-канале:

- Этот дом – часть подлинной, старинной Калуги. Атмосфера внутри как машина времени. Старое дерево, кирпичная кладка, дух купеческого города. Всё дышит историей. И теперь у этой истории будет продолжение.

Новый владелец здания – местный предприниматель, который намерен бережно восстановить объект культурного наследия. После реставрации в доме откроется заведение общественного питания, что позволит не только сохранить исторический облик, но и наполнить здание новой жизнью.