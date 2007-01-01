Афиша Обнинск
В Калуге большие деревья угрожают жилому дому

Дмитрий Ивьев
08.08, 12:11
Наша читательница из дома №52а на улице Московской рассказала о плачевной ситуации в их дворе.

- Мы проживаем в самом центре города, но, к сожалению, никому до нас нет никакого дела. Наш двор находится в плачевном состоянии, а именно: во дворе нашего дома растут большие деревья, которые гораздо выше нашего дома, - сообщила калужанка. - Стволы этих деревьев наклонены в сторону дома. Также сбоку дома растут два огромных тополя, береза, при каждом сильном ветре мы вынуждены убирать свои машины и молиться, что бы эти деревья не рухнули на дом. Но рано или поздно это все-таки случится. Также на подходе к дому имеется плохая, в случае дождя мы и наши дети вынуждены идти прям по этой огромной луже, которая образуется от дождя. Другого пути нет. Прошу городских властей помощи с опиловкой деревьев и асфальтированием участка дороги, который ведёт к нашему дому.

