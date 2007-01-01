В Кирове показали, какой будет «Сказочная деревня»

Сейчас там продолжается строительство сквера.

- Уже начинают виднеться очертания будущего сквера. Напомню, что основная изюминка площадки в том, что она выполняется из массива дуба, - рассказал в пятницу, 8 августа, глава администрации Кировского района Игорь Феденков. - Оборудование будет с экологичным покрытием, которое надёжно защищает от негативных воздействий извне, будь то перепады температур, атмосферные осадки. Все металлические элементы обработаны порошковым покрытием с предварительной пескоструйной обработкой.

Он отметил, что объект благоустраивают в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».