В Думиничах идет строительство тротуара в рамках нацпроекта

Глава администрации Думиничского района Сергей Булыгин обсудил с подрядчиком текущие рабочие вопросы на месте возведения нового тротуара в районном центре.

Специалисты завершают подготовку к укладке асфальта, которая будет проводиться поэтапно. Также планируется установка искусственных неровностей на проезжей части вдоль тротуара для повышения безопасности пешеходов.

Инициатива по строительству этого объекта исходила от местных жителей, которые выбрали его в качестве приоритетного для благоустройства.

Работы выполняются в рамках программы поддержки местных инициатив, направленной на достижение целей национального проекта «Инфраструктура для жизни».