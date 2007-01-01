В центре Калуги демонтировали дорожное ограждение

В четверг, 7 августа, работы проведены на улице Гагарина, а также на пересечении улиц Кирова и Ленина.

Вскоре заборы обещают вернуть, но сделаны они будут из другого материала.

- На улицах проводится замена устаревших металлических ограждений на современные композитные, - рассказали нам в управлении городского хозяйства. - Новые конструкции отличаются повышенной прочностью, устойчивостью к коррозии и долговечностью, а также не требуют окрашивания.