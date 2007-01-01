Афиша Обнинск
Благоустройство

Обновленный стадион в Тарусе откроют 9 августа

Дмитрий Ивьев
07.08, 12:24
Праздник на «Победе» начнется в 11:00, сообщил в четверг глава администрации Тарусского района Михаил Голубев.

- Готовим насыщенную программу, - отметил он. - Спортсмены протестируют новые площадки в действии. Не придется скучать и заядлым болельщикам. Уверен: преобразования порадуют каждого. Торжественное открытие стадиона приурочим ко Дню физкультурника в России. В преддверии профессионального праздника поблагодарим и строителей, создавших новый красивый спортивный объект для нашего города.

