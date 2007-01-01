В Балабаново рассказали о работах по благоустройству

На Гагаринском поле идет строительство первых домов будущего микрорайона, сообщил в среду, 6 августа, глава администрации Боровского района Николай Калиничев.

Параллельно муниципалитет продолжает создание транспортного каркаса нового района города.

- Обсудили возникающие вопросы на рабочей площадке. Подрядчик вынес инженерные коммуникации за пределы трассы и сейчас готовит основание под полотно. Вскоре начнется укладка асфальта, - прокомментировал Калиничев. - В микрорайоне Балабаново-1 впервые за время его существования полным ходом идёт замена сетей водоснабжения. Изменения помогут решить проблему частых порывов и низкого давления воды.

На улице 1 Мая рабочие заканчивают благоустройство тротуара.

Также обсуждается инициатива по дальнейшему преображению территории «Лесогорья», созданной в прошлом году благодаря нацпроектам.