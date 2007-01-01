В калужском селе благоустроили площадь перед магазинами
Работы завершены в Чипляево Спас-Деменского района.
Площадку привели в порядок в рамках региональной программы инициативного бюджетирования.
Ранее жители неоднократно жаловались на состояние площади, которая находится в центре села.
- На общественной территории располагаются два продуктовых магазина, рядом находятся сельская администрация, сельский Дом культуры, почта и фельдшерско-акушерский пункт, - рассказал в среду, 6 августа, глава администрации района Владимир Бузанов. - Часть средств внесла сельская администрация, часть - сами жители.