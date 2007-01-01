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Благоустройство

В калужском селе благоустроили площадь перед магазинами

Дмитрий Ивьев
06.08, 10:16
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Работы завершены в Чипляево Спас-Деменского района.

Площадку привели в порядок в рамках региональной программы инициативного бюджетирования.

Ранее жители неоднократно жаловались на состояние площади, которая находится в центре села.

- На общественной территории располагаются два продуктовых магазина, рядом находятся сельская администрация, сельский Дом культуры, почта и фельдшерско-акушерский пункт, - рассказал в среду, 6 августа, глава администрации района Владимир Бузанов. - Часть средств внесла сельская администрация, часть - сами жители.

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