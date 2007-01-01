Возле Ильинской школы отремонтируют территорию
Там продолжаются ремонтные работы, на которые ранее дополнительно выделили 90 миллионов рублей.
- За два года заменены все инженерные коммуникации, произведены работы по реставрации крыши, фасада, внутренних помещений, - рассказал 5 августа глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов. - Но не вошло благоустройство. Внутри и снаружи здания процесс почти закончен. Поручил дополнительно из бюджета выделить средства и организовать место для проведения торжественных мероприятий, а также подъездную дорогу.