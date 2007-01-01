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Благоустройство

Возле Ильинской школы отремонтируют территорию

Дмитрий Ивьев
05.08, 11:52
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Там продолжаются ремонтные работы, на которые ранее дополнительно выделили 90 миллионов рублей.

- За два года заменены все инженерные коммуникации, произведены работы по реставрации крыши, фасада, внутренних помещений, - рассказал 5 августа глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов. - Но не вошло благоустройство. Внутри и снаружи здания процесс почти закончен. Поручил дополнительно из бюджета выделить средства и организовать место для проведения торжественных мероприятий, а также подъездную дорогу.

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