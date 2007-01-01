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Благоустройство

В Дзержинском районе ремонтируют Дом культуры

Дмитрий Ивьев
05.08, 10:17
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Работы ведутся в деревне Дубинино в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья», сообщил во вторник, 5 августа, глава районной администрации Егор Вирков.

- В настоящее время сделана отмостка, подведены коммуникации, укреплены стены здания, возведена новая крыша, - пояснил чиновник. - Параллельно внутри Дома культуры идут монтажные работы: сделана новая сцена, залит пол, завершены подготовительные работы для отделки стен. Электрическое отопление будет заменено на газовое.

К концу сентября все работы обещают завершить.

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