Детскую площадку благоустроили в Калужской области

Работы проведены в поселке Середейский Сухиничского района на улице Шахтерской.

В прошлом году эту территорию для преображения выбрали более 500 местных жителей во время проведения Всероссийского онлайн-голосования.

- На объекте устроено безопасное резиновое покрытие и установлено детское игровое оборудование, качели и удобные скамейки, - рассказали в понедельник, 4 августа, в министерстве строительства и ЖКХ региона. - Детская площадка уже во всю наполнена радостными детскими голосами.