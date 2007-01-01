Афиша Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Детскую площадку благоустроили в Калужской области
Благоустройство

Детскую площадку благоустроили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
04.08, 13:38
0 223
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Работы проведены в поселке Середейский Сухиничского района на улице Шахтерской.

В прошлом году эту территорию для преображения выбрали более 500 местных жителей во время проведения Всероссийского онлайн-голосования.

- На объекте устроено безопасное резиновое покрытие и установлено детское игровое оборудование, качели и удобные скамейки, - рассказали в понедельник, 4 августа, в министерстве строительства и ЖКХ региона. - Детская площадка уже во всю наполнена радостными детскими голосами.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkY3M2V1MlZYNHRXQW92N1JQSGlieXc9PSIsInZhbHVlIjoiOTQvcGdIaVEwTFoxandNd3N6QTNkVjB6ajd0MFBtK2NNVFYvRk8rVk9qT09OYWpWTkVzVlRKMEJwbWRhRGpVa3JDa1VVSTZhU3gwY2NtcklQb3h6S1hoUTN2ZU9KTGhQelZGNDhmWUpwQ2o2bWVKNDlybWZQNGhTQWxWQTFWMzFpZ2Z1UGQ4L0xZZjBvd0N2VzAyVzVZTnMwd2N2ME5MWTRvVzRxWEd0c2FRNXVBb240dDBSQWNiaVoreFd4TXZUaXZweGcvUXN1MDRvMGRhOFRoWTFFK0Q0bVY5Q1hlQ08xV3hYeVg5Y2FYdlNCclhpZVdMNVBNWGNaaGV6d0R4dTBJeWM2RytVWjF2eXdHT2xZcHBlQTNFdStwOXBNV2o3LytIeCtVdk00SkR3VWRyMmI3RjdUSmQ5VWsvN2FuN0FZcFplNXRIN0pUREZOV1psck5oa0ZSOTdyMlorMkppOUFOL1o4c0YySFgrdjJKTzFwbGJCM3dBTmtaYlIwKytZajYwOEE5OW5tSWdMcG4xUDZpTVh6N2tIVmtlN3IrcERQSzJ0RW9VRGcxZ0tPL1J6Qzk0VTNWcWN3TkFqQWNVNSIsIm1hYyI6IjNmMDM5ODk2YjA2YzdiZmEzZGFhMDg4YThiNjEzMTc4ZTY5ZDhkOGNkOTdjOTNkMDU4YjcxMDk2ZmQzZDM2YzIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjJuT3hlTmpQazUxTGdDVjcydHNRTHc9PSIsInZhbHVlIjoieEZzdG9VZDhJT2FNV3pFT1VIMFNTVjdsbHEveFhlTEtKSUlJaDdnMWVuVTRwTUdkMDRrZ280YzFBSU05dlV6V1pLbWhwOGM2aHRYdE93bHhQY0lxNGtDaVdqLzBqSUVXY3dqc0lScjVxRjRxcjlvK0RjeldRVFhqVkxKeUwyMXZIaDlLN0xZZnhFSmVETko4ZTBvZjZ2dkZNbHNpWEtwM2g1Z3o3N0VkQnhwN2w3dzB5UzlpSURob1FsYjc0T3dYay9HNkxEV0FYWENDMVQrRVFEL0JMdWFqZDl5SlJ2Ry9tV25KZU12K2JSaVBzMmRUVzkyaUpyK2hHNzN3N0tyT2d1dkFaK3dpVTdOcU9XUGM4OFBLN2JmUEtnK3VvcGs5cEk5WWlRM3ZKQUFnekMrZmlNRjFzbFY4VWNiVzJCSmdTWXV6WGVvR055NnFzYjVHWjI4MlRNdnpnTUYwYnpsRndLTTZmcjU3ejZobFFTbzB1bmQrcmQ2MVU3ckNaRFlnZnU3YXRjSXZRWXE1MjNvQ0FSdWFvZ3VtamdVZjlseWhidUxIUlFhRnJjaVVka09LeDRCQkx5QXB6Z0dRTC9ESThZMEplSklnMytQeTJ2YXZjQTVKSGp2WGJIUkJnbkNVTHhVSVQyN0I2OXNJdnRoWTArQkNzR2ZoMXJKNFJOQWpCTVdaU1B3d2xkR1cwUWpkcmRLb2ozQ2JrV0hLT2pzQnZraVV3TGRWR3dUa3g0bkhpVE93VEx3MWx0TXpHTkg4Ky8zK2pCK0xqdHpjNFNaNU5CZmJKcmNkTkNKT3RZMkhaUmQ5bjhSZXZPeDlqT0JjZkZQUnVXU2Fjb2tuYktCNyIsIm1hYyI6IjYxYTAxMjY4ZDg2N2ExODMwNGViMGFkYzJhZjkxMTFiYWM5NmI0ZDJkYjU1MzZjODkzZDJjMWE2M2Y0MThlYzgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+