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Благоустройство

В Кирове появится новая стоянка

Дмитрий Ивьев
01.08, 10:15
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Работы начались на улице Урицкого.

- В период проведения массовых спортивных мероприятий в ФОКе, когда приезжают команды из других районов, областей, в комплексе всегда многолюдно, собирается большое количество любителей спорта, - рассказал в пятницу, 1 августа, глава администрации района Игорь Феденков. - Вопрос с парковкой автомобиля становится проблематичным, так как стоянка у ФОКа совсем небольшая. Кировчане на протяжении многих лет сталкивались с этой проблемой. Также рядом располагается сетевой магазин, который пользуется большим спросом среди населения.

По его словам, стоянка станет решением проблемы нехватки парковочных мест в этом районе.

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