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Благоустройство

В Калуге создадут сквер Журналистов

Дмитрий Ивьев
31.07, 14:00
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Он появится в будущем за Домом печати на улице Марата, 10.

В четверг, 31 июля, закладной камень открыли губернатор Владислав Шапша, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, руководитель регионального отделения Союза Юрий Расторгуев и городской голова Дмитрий Денисов.

- С инициативой прибраться и сделать из бывшей заброшенной территории аккуратный скверик вышло региональное отделение Cоюза журналистов России, - рассказал Денисов. - В прошлом году вместе с губернатором и калужанами мы провели здесь субботник: удалили и вывезли старые кусты, сорную растительность и мусор. А теперь, уже в этом году, разровняли территорию и наметили будущее благоустройство. В Калуге появится ещё одна уютная зона отдыха.

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