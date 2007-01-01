В Калуге создадут сквер Журналистов
Он появится в будущем за Домом печати на улице Марата, 10.
В четверг, 31 июля, закладной камень открыли губернатор Владислав Шапша, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, руководитель регионального отделения Союза Юрий Расторгуев и городской голова Дмитрий Денисов.
- С инициативой прибраться и сделать из бывшей заброшенной территории аккуратный скверик вышло региональное отделение Cоюза журналистов России, - рассказал Денисов. - В прошлом году вместе с губернатором и калужанами мы провели здесь субботник: удалили и вывезли старые кусты, сорную растительность и мусор. А теперь, уже в этом году, разровняли территорию и наметили будущее благоустройство. В Калуге появится ещё одна уютная зона отдыха.