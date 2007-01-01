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Благоустройство

В Людиново отремонтировали 17 дворов

Дмитрий Ивьев
31.07, 08:23
0 294
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В Людиново отремонтировали 17 дворов

О завершении работ в среду, 30 июля, сообщил глава администрации Людиновского района Стефан Перевалов.

В частности, работы велись на улицах Урицкого, Кропоткина, Крупской, Энгельса, Гогиберидзе и Щербакова.

- Придомовые территории пока не приняты. Пока сам не проверю качество, оплату не проводим, - прокомментировал Перевалов. - По остальным дворам подрядчик доложил, что недочеты исправил. Если у вас остались замечания - прошу написать.

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