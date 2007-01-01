В Людиново отремонтировали 17 дворов
В Людиново отремонтировали 17 дворов
О завершении работ в среду, 30 июля, сообщил глава администрации Людиновского района Стефан Перевалов.
В частности, работы велись на улицах Урицкого, Кропоткина, Крупской, Энгельса, Гогиберидзе и Щербакова.
- Придомовые территории пока не приняты. Пока сам не проверю качество, оплату не проводим, - прокомментировал Перевалов. - По остальным дворам подрядчик доложил, что недочеты исправил. Если у вас остались замечания - прошу написать.