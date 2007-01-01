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Благоустройство

В Калуге начали реконструкцию бульвара Чичерина

Дмитрий Ивьев
30.07, 12:29
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Это место калужане выбрали для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- Сейчас специалисты «Теплосети» и «Водоканала» активно ведут работы по замене старых и изношенных подземных коммуникаций - это первый и крайне важный этап, - рассказал в среду, 30 июля, городской голова Дмитрий Денисов. - Он проводится в рамках инвестиционных программ предприятий, для последующей реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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