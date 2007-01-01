В Калуге собираются снести сараи, ограждение и гараж
Во вторник, 29 июля, городская управа опубликовала информацию о поисках владельцев нескольких объектов.
Хозяев просят предоставить документы о собственности в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений. Если бумаг не окажется, все это могут снести:
- ул. Московская, 84 - металлическое сооружение,
- ул. Никитина, 10 - металлические ворота с калиткой,
- ул. Первомайская, 47 - семь деревянных сараев,
- д. Пучково, район дома 11в - металлические ворота с ограждением «рабица»,
- ул. Тульская, 23 - металлическое ограждение.