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Благоустройство

В Калуге собираются снести сараи, ограждение и гараж

Дмитрий Ивьев
29.07, 15:15
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Во вторник, 29 июля, городская управа опубликовала информацию о поисках владельцев нескольких объектов.

Хозяев просят предоставить документы о собственности в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений. Если бумаг не окажется, все это могут снести:

  • ул. Московская, 84 - металлическое сооружение,
  • ул. Никитина, 10 - металлические ворота с калиткой,
  • ул. Первомайская, 47 - семь деревянных сараев,
  • д. Пучково, район дома 11в - металлические ворота с ограждением «рабица»,
  • ул. Тульская, 23 - металлическое ограждение.

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