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Благоустройство

В Кирове благоустраивают территорию у ДК «Юбилейный»

Дмитрий Ивьев
29.07, 11:50
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Работы ведутся в рамках программы «Молодёжные инициативы».

- В ДК располагается отдел ЗАГС, молодожёны проводят фотосессии после процедуры регистрации брака. В ближайшем будущем здесь можно будет сделать красивые снимки, - рассказал 29 июля глава администрации Кировского района Игорь Феденков.

Подрядчик устанавливает бордюры под брусчатку, основание для брусчатки под арт-объекты.

- Здесь появится красивая зона, состоящая из тематических фигур, а также будет проведено устройство брусчатки и озеленена территория, - пояснил Феденков.

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