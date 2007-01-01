В Кирове благоустраивают территорию у ДК «Юбилейный»

Работы ведутся в рамках программы «Молодёжные инициативы».

- В ДК располагается отдел ЗАГС, молодожёны проводят фотосессии после процедуры регистрации брака. В ближайшем будущем здесь можно будет сделать красивые снимки, - рассказал 29 июля глава администрации Кировского района Игорь Феденков.

Подрядчик устанавливает бордюры под брусчатку, основание для брусчатки под арт-объекты.

- Здесь появится красивая зона, состоящая из тематических фигур, а также будет проведено устройство брусчатки и озеленена территория, - пояснил Феденков.