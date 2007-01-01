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Благоустройство

В Детчино устанавливают мемориальную стелу «Рубеж воинской доблести»

Дмитрий Ивьев
29.07, 09:31
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Работы находятся на завершающей стадии, сообщил 28 июля глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.

- Место действительно знаковое: здесь всегда многолюдно, рядом находятся другие памятные объекты и достопримечательности, - прокомментировал он. - Жители смогут легко приходить сюда, чтобы почтить память героев.

В прошлом году звание «Рубеж воинской доблести» присвоили селам Детчино, Кудиново, Юрьевское, а также деревням Верхние Горки, Таурово, Берёзовка, Савиново и Васисово.

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