Афиша Обнинск
+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В калужской деревне отремонтировали остановку и контейнерную площадку
Благоустройство

В калужской деревне отремонтировали остановку и контейнерную площадку

Дмитрий Ивьев
25.07, 10:00
0 229
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Работы проведены в деревне Нестеры Спас-Деменского района по программе инициативного бюджетирования.

Общая стоимость работ составила чуть больше 600 тысяч рублей, из которых 26 тысяч рублей составили деньги жителей.

- Строители демонтировали старый остановочный павильон, разровняли площадку и выложили ее плиткой, - рассказал 25 июля глава администрации Спас-Деменского района Владимир Бузанов. - Затем установили новый павильон, куда по просьбе главы повесили доску объявлений, чтобы жители могли в любую погоду в комфортных условиях дожидаться автобуса и узнавать важные новости из жизни своего поселения. Кроме того, на центральной улице поселения были обустроены три контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InpCNW1ObDgvQisxWE5Ub1Q0Q3B6SVE9PSIsInZhbHVlIjoibzUrNy9mMTlzb1BUQnJ6UEFDMTh1NTB5WVhyV0JBL2grM1QzNHZaeS85ZWJEZUNST2syQkhNcHR4c3lpcVRjYjRDSEx4N2RPaTQ5U09oVG5xT25sWnlmVnlwRjRaUXQ5VHEvWmxHUDRsRTNiYkVEc2ZIMElsY0ZUb2xKM0dZSFFXYW9UVldDd21xNlRwVTJPYzgyTmlubzBBeDY1N1lWZ2dFcnAwaE1LZnRPZGFEOC91bVV0Q0pPK2pWTC9NV2U2Nkx6MHRCUEVTWnBYMWVBTFVXWHk1dnpQOTE4Q2VhendBNzR0TGpYbEVGSDAzZzlnMi9SRDgyVk9iTEtqNHRVMnZMWDBKQmk2NTgydjFtcDlzTWRIL3lhOXR5U001NVh0R2tKQmVMZFZWcUhSeSs3aTFyVjlrVSs2Q3VPUmJZM255UjM3NHpLcm4raExzcytENGNIY2hFWGZ5UFVOaUpCZ3lVY0Q3akt3YmhwUGlKdWZOQ2I1MXd1MVVhejZ5NG82WVJOc29tOFNGY2FpUGRqd2h0VmVHKzF6UkRhaW9kek9OTjNBelVjRkVDZTNqRkdDb2FDcDJHb1VFdWYvajMrSiIsIm1hYyI6IjlhMjRmNjgzMzg5ZThmODQ2ZjkwZDkxMDg2NDVhNzQxOGM3YmNjMDE2ZjZlMDg2OWEyNzA1ZjYyMzM5M2I1ZGYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjNlTFA5OTAwa1FpcnY3Q1FXWW50UkE9PSIsInZhbHVlIjoiOGc2eDBTSUY1RW5Ia0Q2T0ludTdxTWZKeGRpYWxNbkhhb1g4VkVCWEp2ekxCVDNiS25MZThLSkU0RzFQZ09kUERsb1RDRGEvV1NIY2lqVTd5dW5may9qQkNMVG02U1o0aHIyOGpianFYV2l6VXBibzA4aGUvTDV6SFhKbjhTbTE4eUlscC9FWWVKVzZNdHBkL2tFMitTZUNOSjJoaXRVMGIrcFoyWnY2RDlTVnZ1d25pOURZeldjZUxVdmZwSWhVY0FRR0RJK2F1ajlWRkpqbkQ5aFYrS1pJdmhvbWJhSWhPQmpOOHVBcWM4MVFlK01pWjc5NWJmM3NSVEVPa0l5YlVPN1dNQUtnMVl4ZU9ocXRLSnR5VDZmRlQvdnp0dGtZQ3V2cE1ISDUyS21DbVFnT0oyU0VPZDIwNFJmeVVVOUM3SzBZa3J3OHM4VElIeTBrOEtacGhRTmtlUUM4aFZleDFTajY2WVpUUmNXdzNQRTVSZ05Td3J4Sk9TbG51SmVZU2JWK0h1MU5Jd1JsaWJKeDVWT1dybHcyYldseHF3ZzFRMG41cDdsMVZrNnpIb1BMMXh2SmZGcHpBSjVmKytzM3lnelFjejJuWmZCSmVEOTNLalA2YnBkTXpSeGlKemcxTUk2am4ya0U0ZTIwdFcxcElWN0FlNmt5emJGeGtMQUxsUGJzaUZZL3g4NVhWc0M4bTdvK3pSVkxBUWZSUUJzdFYvUGpKSld5dzNkdHNEWVBCMVBuNFNvZDRxbm5ZWDlBU3dnK2JCSFk3UXNYVnJZT3NKcVAvVisyUUxlbG82QXhOVlUyMnJGTU1OZHVyekllNWhKTDhvbmhSNDd2RUxIZiIsIm1hYyI6ImMwOWVlY2FmYjY1ZTg0ZTNlNDgwMmM2MmU3YzYxMjRjMjIzYjg3MTE0NzhiNmMxM2UzN2ZiZDdlZmY0YzI0OTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+