В калужской деревне отремонтировали остановку и контейнерную площадку

Работы проведены в деревне Нестеры Спас-Деменского района по программе инициативного бюджетирования.

Общая стоимость работ составила чуть больше 600 тысяч рублей, из которых 26 тысяч рублей составили деньги жителей.

- Строители демонтировали старый остановочный павильон, разровняли площадку и выложили ее плиткой, - рассказал 25 июля глава администрации Спас-Деменского района Владимир Бузанов. - Затем установили новый павильон, куда по просьбе главы повесили доску объявлений, чтобы жители могли в любую погоду в комфортных условиях дожидаться автобуса и узнавать важные новости из жизни своего поселения. Кроме того, на центральной улице поселения были обустроены три контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов.