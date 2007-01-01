В Думиничах продолжается работа по благоустройству сквера рядом с Мемориалом
Глава районной администрации Сергей Булыгин совместно с представителями подрядной организации проверил ход работ. Об этом он сообщил в четверг, 24 июля.
В рамках проекта расширяется территория зеленой зоны, прокладываются новые пешеходные дорожки. В ближайшее время здесь появится освещение и скамейки для отдыха.
Сергей Булыгин подчеркнул, что подрядчикам необходимо строго соблюдать стандарты качества и уделять внимание эстетическому виду объектов.