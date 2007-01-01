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Благоустройство

В Думиничах продолжается работа по благоустройству сквера рядом с Мемориалом

Дарья Джуманова
24.07, 14:55
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Глава районной администрации Сергей Булыгин совместно с представителями подрядной организации проверил ход работ. Об этом он сообщил в четверг, 24 июля.

В рамках проекта расширяется территория зеленой зоны, прокладываются новые пешеходные дорожки. В ближайшее время здесь появится освещение и скамейки для отдыха.

Сергей Булыгин подчеркнул, что подрядчикам необходимо строго соблюдать стандарты качества и уделять внимание эстетическому виду объектов.

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