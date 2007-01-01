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Благоустройство

В Калуге высадят 1000 деревьев

Дмитрий Ивьев
24.07, 06:59
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Такие планы на 2025 год. Об этом 23 июля на встрече с работниками одного из предприятий рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Особо глава региона выделил необходимость качественного и регулярного ухода за крупномерными саженцами.

Также люди интересовались у губернатора закупкой нового общественного транспорта. В этом году для межмуниципальных маршрутов приобретут 50 автобусов. А с помощью интеллектуальной транспортной системы должна улучшиться ситуация с пробками на Правом берегу.

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