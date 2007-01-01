В Калуге высадят 1000 деревьев

Такие планы на 2025 год. Об этом 23 июля на встрече с работниками одного из предприятий рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Особо глава региона выделил необходимость качественного и регулярного ухода за крупномерными саженцами.

Также люди интересовались у губернатора закупкой нового общественного транспорта. В этом году для межмуниципальных маршрутов приобретут 50 автобусов. А с помощью интеллектуальной транспортной системы должна улучшиться ситуация с пробками на Правом берегу.