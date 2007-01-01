В Мещовске рассказали о строительстве парка
Проект реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
- В настоящее время проводятся работы по обустройству тротуаров, навеса для детской площадки, а также устройство открытой террасы и возведение здания под туристско-информационный центр, - рассказал 23 июля глава администрации района Владислав Поляков. - В скором времени здесь появятся детская площадка, фонтан, сцена и беседки.