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Благоустройство

В Мещовске рассказали о строительстве парка

Дмитрий Ивьев
23.07, 14:42
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Проект реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

- В настоящее время проводятся работы по обустройству тротуаров, навеса для детской площадки, а также устройство открытой террасы и возведение здания под туристско-информационный центр, - рассказал 23 июля глава администрации района Владислав Поляков. - В скором времени здесь появятся детская площадка, фонтан, сцена и беседки.

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