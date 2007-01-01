В Хвастовичах продолжается капитальный ремонт районного Дома культуры

Работы ведутся в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщила 22 июля пресс-служба правительства Калужской области. В этом году Хвастовичский район стал одним из пяти, попавших в данную программу.

Заведующий отделом культуры Валерий Василевский рассказал, что практически весь второй этаж здания уже освободился от «грязных работ». Стены в коридорах, кабинетах и подсобных помещениях полностью оштукатурены и выровнены. В некоторых комнатах пришлось демонтировать перекрытия для расширения пространства. Полы выровняли и залили бетоном, а сейчас рабочие занимаются укладкой ламината.

Подрядчику еще предстоит завершить работы на первом этаже. Там будут настелены новые деревянные полы, обновится сцена, и установят новые кресла. Заключительным этапом ремонта станет оформление фасада здания и благоустройство прилегающей территории.