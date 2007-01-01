В Думиничах завершился ремонт библиотеки

- Директор Елена Картышова день за днём контролировала ситуацию, результатом трудов подрядчика довольна: всё сделали качественно и в срок, - рассказал 22 июля глава администрации района Сергей Булыгин.

По его словам, теперь в поселке есть модельная библиотека, с безбарьерным пространством и детским уголком.

- И главное - здесь много новых книг! Эти большие перемены стали возможны благодаря национальному проекту «Семья», - прокомментировал чиновник.

Открытие библиотеки намечено на начало сентября.