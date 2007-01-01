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Благоустройство

В кировской школе появилась площадка для воркаута в рамках программы школьных инициатив

Дмитрий Ивьев
22.07, 10:22
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Ученики школы № 8 получили новую площадку для воркаута, сообщил 22 июля глава администрации Кировского района Игорь Феденков.

Проект под названием «Место встречи - воркаут» был реализован в рамках программы школьных инициатив. Идея создания площадки принадлежит самим школьникам, которые выразили желание иметь во дворе учебного заведения место для занятий спортом и активного отдыха.

Глава районной администрации подчеркнул, что жители региона имеют уникальную возможность воплощать в жизнь свои идеи по улучшению школьной инфраструктуры. Это стало возможным благодаря программе «Школьные инициативы», которая действует только на территории Калужской области. Её цель — совершенствование образовательного процесса, включая улучшение материально-технической базы школ.

Игорь Феденков также отметил, что считает подобные проекты крайне полезными для подростков, так как они способствуют развитию здорового образа жизни и создают дополнительные возможности для физической активности.

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