В Куйбышевском районе идет благоустройство кладбищ в рамках местных инициатив

В текущем году 10 проектов из четырех сельских поселений Куйбышевского района стали победителями регионального конкурса «Программа поддержки местных инициатив», сообщил 22 июля глава администрации района Сергей Макридов.

Большинство из отобранных проектов направлены на благоустройство местных кладбищ. Работы по их реализации уже начались. Например, на погостах в поселке Бетлица и деревне Хатожа с начала лета проводится уборка старых и аварийных деревьев. Некоторые проекты уже завершены.

Финансирование каждого проекта осуществляется за счет средств областного бюджета, местных бюджетов поселений, а также личных взносов жителей, что обеспечивает комплексный подход к реализации инициатив.