В Спас-Деменске завершен первый этап благоустройства по нацпроекту

Завершен 1-й этап благоустройства общественной территории по улице Советская, 26. Средства на обустройство новой зоны отдыха выделены из областного и районного бюджетов, сообщил 21 июля глава администрации Спас-Деменского района Владимир Бузанов.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» три подрядчика создают новое место отдыха в райцентре. Специалисты уложили больше тысячи квадратных метров брусчатки, 300 квадратных метров резинового покрытия и залили монолитную плиту площадью 364 квадратных метров - здесь появятся уличные тренажеры. Реализация этого проекта обошлась в три миллиона рублей.

А за счет средств местного бюджета на новой площадке смонтирован детский игровой комплекс с песочницей, полукруглая пергола с подвесными качелями. А в сквере для удобства жителей и гостей Спас-Деменска установлен общественный туалет.

Этот же объект стал победителем Всероссийского онлайн-голосования в текущем году. В результате в 2026 году здесь планируется обустроить фонтан, уличное освещение, альпийскую горку и установить малые архитектурные формы.