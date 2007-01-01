В Мятлево обустроят зону отдыха
Она появится на улице Горького, сообщил 18 июля глава администрации Износковского района Владимир Леонов.
Ранее проект по обустройству пруда был представлен на региональном конкурсе «Лучшая муниципальная практика развития территорий территориального общественного самоуправления» и занял второе место в категории «Сельские поселения».
- В результате, по договорённости с жителями улицы Горького были куплены четыре спортивных снаряда, беседка и игровые элементы - качели, детская горка, песочница и доска для рисования, - пояснил Леонов. - Оборудование уже доставлено и будет установлено на площадке, где сейчас идёт работа по укладке тротуарной плитки.