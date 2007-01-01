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Благоустройство

Авария вызвала пробку на дороге из Турынино

Дмитрий Ивьев
18.07, 15:47
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ДТП произошло днем в пятницу, 18 июля.

Очевидцы сообщили о столкновении автомобилей в районе железнодорожного переезда на улице 40 лет Октября.

Движение затруднено в сторону центра города.

Обстоятельства аварии уточняются.

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