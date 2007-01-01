В Сухиничах запланирована реставрация Дома купца Смоленова

Дом купца Смоленова станет одним из объектов благоустройства в Сухиничском районе, который приведут в порядок к 2026 году. Об этом сообщил 18 июля глава администрации района Александр Колесников.

Этот архитектурный памятник был выбран для благоустройства по итогам общественного голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», реализуемой в нацпроекте «Инфраструктура для жизни». Инициатива исходила от местных жителей, которые высоко оценили историческую и культурную значимость здания.

На совещании под руководством главы района обсудили план предстоящих работ. Особое внимание уделили необходимости сохранения исторического облика здания в процессе реставрации. Также участники встречи отметили важность благоустройства прилегающей территории, чтобы сделать объект более доступным и привлекательным для горожан и туристов.