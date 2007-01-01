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Благоустройство

В Кирове строят общественный туалет

Дмитрий Ивьев
16.07, 15:10
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О ходе работ в среду, 16 июля, рассказал глава администрации Кировского района Игорь Феденков.

- Так, посетил общественный туалет. Строительство ведётся полным ходом. Сейчас там ведётся внутренняя отделка помещений, - отметил чиновник.

Ещё один важный объект – «Сказочная деревня» на улице Пролетарской.

- Здесь уже отсыпаны площадки, ведутся работы по монтажу детского оборудования. Планируемый срок окончания работ по объекту - октябрь текущего года, - прокомментировал Феденков. - Работы на объектах выполняются согласно графика и будут завершены вовремя.

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