В Кирове строят общественный туалет
О ходе работ в среду, 16 июля, рассказал глава администрации Кировского района Игорь Феденков.
- Так, посетил общественный туалет. Строительство ведётся полным ходом. Сейчас там ведётся внутренняя отделка помещений, - отметил чиновник.
Ещё один важный объект – «Сказочная деревня» на улице Пролетарской.
- Здесь уже отсыпаны площадки, ведутся работы по монтажу детского оборудования. Планируемый срок окончания работ по объекту - октябрь текущего года, - прокомментировал Феденков. - Работы на объектах выполняются согласно графика и будут завершены вовремя.