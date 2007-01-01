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Благоустройство

В Калуге парковку поликлиники строят рядом с детским садом

Дмитрий Ивьев
15.07, 14:35
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Работы ведутся на Правобережье у детского садика «Лукоморье».

- При раскопках под корень вынуты молодые зелёные здоровые деревья, - рассказал местный житель в официальном сообществе правого берега в ВК. - Для чего нужно закатывать эту зону в бетон?

- На этом участке обустраивается парковка к детско-взрослой поликлинике. При таких работах пыли нет, - прокомментировали ситуацию в городской управе.

- При таких работах дети, гуляющие на улице, вдыхают выхлопные газы, - прокомментировала другая калужанка. - Вчера ребёнок жаловался, что некуда было деться, на веранде жуткий запах и на улице тоже. Наша веранда крайняя к вашим раскопкам. Пыль всегда есть, когда землю копают и насыпают.

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