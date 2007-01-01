В Калуге открыли первую экотропу

Она расположена на территории Комсомольской рощи, сообщили во вторник, 15 июля, в региональной Дирекции парков.

Протяженность экотропы – 1,6 километра.

На кольцевом маршруте установили 18 информационных аншлагов и 9 указателей. Пройти все можно в медленном темпе за час.

- Некоторое время тропа будет работать в тестовом режиме, - отметили в «Дирекции парков». - Будет оценена устойчивость конструкций, необходимость установки дополнительных знаков маршрутного ориентирования, а также устранены отдельные недостатки, обнаруженные после завершения монтажа аншлагов и пюпитров.