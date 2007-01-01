Афиша Обнинск
+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге открыли первую экотропу
Благоустройство

В Калуге открыли первую экотропу

Дмитрий Ивьев
15.07, 11:42
0 323
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Она расположена на территории Комсомольской рощи, сообщили во вторник, 15 июля, в региональной Дирекции парков.

Протяженность экотропы – 1,6 километра.

На кольцевом маршруте установили 18 информационных аншлагов и 9 указателей. Пройти все можно в медленном темпе за час.

- Некоторое время тропа будет работать в тестовом режиме, - отметили в «Дирекции парков». - Будет оценена устойчивость конструкций, необходимость установки дополнительных знаков маршрутного ориентирования, а также устранены отдельные недостатки, обнаруженные после завершения монтажа аншлагов и пюпитров.

Новости по тегу
область
Лента настроения
5 оценили
0%
0%
0%
0%
40%
60%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImMrR3pCZkg4aVRhcDA0NWdvSEI4dVE9PSIsInZhbHVlIjoiWldvdHZ0WFNBL001NC8xcWFPNXQrTnpibmpOWmp4UDhGNUtMRDVpOHhuN3RnNXA5WS9SS3l3NzlNSkM5czRtSmdIbWVQb2l4LzBtSmtvRUw0UkhDR2JpZXBjeUpkV2ViL2VxeXI0VllPeGFzRHZzWmZadGJkdk9xWFZQb3ZlZW1Cb281K053azZmZTR6eFM2eTlxQ0xDaml1S0FZYUFRZ2lkYnlVbisxMnUwS1ppbTJzNHRWK25KOEdYMk5hZnNrMnNyQ0JIWlJNSVRObnJyY3ZrY214NExsdHoyL1IxZUcrVnlJNkprR0xyTVhVeXZEUjluV3VFYUZWL0M4Nkl2RXVTTjFCZHpQN1huaG1qWXdxemZzODc1Yk9FcSszQVNxT3AwdDQyS211V0JsU2lTSGpZMHkyY0ViUEoxY0plbkNkYndkUkNrYU1vT05tMm5RYW1leEtrQ2g2OC9YaHpGSUVKQzBCbmc1U0t5OHFBSStNUEJock03cTJINnM0Rm1leC9uY0JsUlBmRDJBa1lrRlBld253MTdoU0hsbm53UFhNQldxOE5JM1BNUUxJMndkY1YxQ0NjUXlkbUJ4c1d2SSIsIm1hYyI6ImVmNDMxZjRiNGI0YzU5MDdjODQ2NDA2NTJmNmJkZWUwY2VhNmI0NWYxODEyMjgyNGM2ZDcyNTllMDZiNjQ1MWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InlGalJreVZkWCtpRy9yNzZKZVVUZmc9PSIsInZhbHVlIjoiYzN6VVhJa0tDQ00zbys5N0hzR1JheUdma0xNdDRKcUxwZjIyYmxFU2Zna29MV1VoUmxWSlFVK3Q3c0xSSjZwbVNWbHdHUjZSY3d5aW9NM25qTHE0SzZFaTByQ2ZCcm16WFJaaVZXazdjTVpxdDRESU4rTTZkWnpGVHdiSjZ2SWVYOUkzZWxjeEtMaUZ1RHpDWVl5dk44djRiaG50TUV4VUNUUmRwVnBrdk1vS01wU0dURnRwNXdZZDFnMGJTYVVvazhiR3EzKzZxZHNrVmlFN1dIdVhVRElrazMzZ2tUV2dNTHpQcTNxS0JIQXB3VDhiWi9OUU9DZGs0KzJyZHlIdVR1UFFDM2pSRTN0aDd3Q0k4VlJQY0dZeHRBMVVPVDB3MGc5Ky9lbHNYd0VrZExwaTRxOGZxVnlRUWNwWHpVT0x0QUhMYXhjai9jY0cyT0tpdWxoT3djVjcrdE9NRVgrcTVVZWRyMGltTmZBVklqRXM3YnY4YS9VM3QrdGFyWVVsbzJPQXBSYnJZaFl5VWZDS2c1cGpKdUpKL0RFMlIxZk0yMk9PR3FXd005cENEQy84MFU3ZXpsQVdCWDhyWFhHYmgxRm1qMGxHYmRNZ1pLQ3UxT2RCM05SeUhXRkEzd0tobndRekIwcTg4RGt0VnI4T2JHYndXNzV2WFc4Q3NmRUlaZlVCZ0ZidkMzczBQYUc5bHo2WnQzVVJURWNOSHpyOWptVGhMb3lxZklTaGhnMTRhdnptbk1YbVlJdXRXcWFTSC80Mk5iZVdUdisrSWU5eXZmZGRxVHBDWmc2T25acUpjdjNpbmVFUG5xV2hTY1k4K3BKREdMYlFaNm5laXVBWSIsIm1hYyI6IjY2MmI1Mjg1NTBiYjA4NGY5MmEwYWEyNmE0NmM2MTJlMGJhZGQxOTVkZjczYmExYThhZmU5Y2VhNWFmOGVjZDIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+