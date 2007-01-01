В Калуге место для озеленения заросло сорняками
В середине мая слой грунта сняли на клумбах в районе перекрестка улиц Ленина и Чижевского.
Городские власти обещали скорое озеленение, однако работы не завершены до сих пор.
К середине июля территория обильно заросла лебедой.
- Работы будут продолжены, там запланирована древесно- кустарниковая композиция с многолетниками и травами, - прокомментировали в понедельник, 14 июля, в управлении городского хозяйства. - Ассортимент для этой композиции большой. Повторную подготовку подрядчик произведет за свой счёт.