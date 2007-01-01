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Новость дня Благоустройство

В Калуге сняли грунт на улице Кирова

Дмитрий Ивьев
14.07, 15:32
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Его сложили в мешки на бульваре, соединяющем площадь Победы и улицу Ленина.

- На бульваре Кирова снимают грунт, который выше бордюра, что является нарушением правил благоустройства и усложняет обслуживание территории, так как во время дождей земля и песок смывается на тротуар, - рассказали нам в понедельник, 14 июля. в управлении городского хозяйства. - Также эта работа является очень важным этапов содержания существующих (перспективных) зелёных насаждений, у всех деревьев заглублены корневые шейки, что не даёт возможности нормально развиваться и расти в экстремальных городских условиях, лишний грунт нужно убрать. На этой территории будут посажены липы в тех местах, где есть пропуски и будет высажена живая изгородь из кустарников.

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