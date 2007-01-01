В Воротынске продолжается создание нового места отдыха в рамках нацпроекта
В посёлке Воротынск, в районе домов № 5 и 7 по улице Школьной, продолжаются работы по благоустройству новой зоны отдыха для местных жителей. Об этом сообщил 14 июля глава администрации Бабынинского района Владимир Яничев.
Специалисты уже установили бордюры и подготовили основание из щебня под игровую площадку. Ведётся монтаж игрового комплекса и укладка резинового покрытия. Планируется также обустройство проездов и тротуаров с использованием асфальтобетонного покрытия.
Эти мероприятия реализуются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в национальный проект «Инфраструктура для жизни».