В Воротынске продолжается создание нового места отдыха в рамках нацпроекта

В посёлке Воротынск, в районе домов № 5 и 7 по улице Школьной, продолжаются работы по благоустройству новой зоны отдыха для местных жителей. Об этом сообщил 14 июля глава администрации Бабынинского района Владимир Яничев.

Специалисты уже установили бордюры и подготовили основание из щебня под игровую площадку. Ведётся монтаж игрового комплекса и укладка резинового покрытия. Планируется также обустройство проездов и тротуаров с использованием асфальтобетонного покрытия.

Эти мероприятия реализуются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в национальный проект «Инфраструктура для жизни».