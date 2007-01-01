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Благоустройство

В Воротынске продолжается создание нового места отдыха в рамках нацпроекта

Дмитрий Ивьев
14.07, 14:01
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В посёлке Воротынск, в районе домов № 5 и 7 по улице Школьной, продолжаются работы по благоустройству новой зоны отдыха для местных жителей. Об этом сообщил 14 июля глава администрации Бабынинского района Владимир Яничев.

Специалисты уже установили бордюры и подготовили основание из щебня под игровую площадку. Ведётся монтаж игрового комплекса и укладка резинового покрытия. Планируется также обустройство проездов и тротуаров с использованием асфальтобетонного покрытия.

Эти мероприятия реализуются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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