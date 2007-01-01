Благоустройство набережной Яченского водохранилища ведется в Калуге
Работы продолжаются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом недавно рассказал городской голова Дмитрий Денисов.
По информации чиновника, продолжительные дожди затормозили подрядчиков, но те пытаются наверстать упущенное.
Ремонт двух участков нижнего променада протяженностью 1 340 метров собираются завершить к сентябрю.
Променад хотят соединить с велопешеходной дорожкой, которая ведёт в бор, и закольцевать маршрут для пешеходов и велосипедистов.