Афиша Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калужской области оштрафуют виновника лесной свалки
Новость дня Благоустройство

В Калужской области оштрафуют виновника лесной свалки

Во время планового рейда в лесах Козельского района инспекторы обнаружили крупную несанкционированную свалку строительных отходов.
Ольга Володина
13.07, 12:18
0 560
Фото: Минприроды Калужской области
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов Калужской области в воскресенье 13 июля.

Совместными усилиями лесничих и правоохранительных органов удалось оперативно установить личность нарушителя. В настоящее время против него возбуждено административное дело за нарушение санитарных правил в лесном фонде.

Помимо штрафа, виновнику предстоит полностью очистить загрязненную территорию и возместить нанесенный экологии ущерб. В ведомстве подчеркнули, что подобные нарушения не останутся безнаказанными.

 

Новости по тегу
область
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjBpc2dkMmRianBhcnk4K090S2RPcnc9PSIsInZhbHVlIjoiLzd3dG90WXAzVGgyNEVZRGZyVzRiMDQ3Y2ozWUxLbGJRNSsvRUM2MVVSZEJUaEtKUngwQ3BiRUk3YVl1bndLQlZyTlpHK3NuemlDVXl0cXRuTjVackVxU2ZBdkdKN3dMN3NnNlNlWFdzTUZ0eWJCb0I5N1htRG9CcFA3cG9aSERBMjNZK1gxQVhqNERVM2RTTFcvZysycStzUnh1ODErdU14d0dKMFJMZDRMRzhNQWwyNVNoZDVQdGNWNmxLemo5OHFGQWRCdytoRnE3Wk90aU9ZYUJDQzhPRjhORDBpa2l5blN6bVJlSUtxMTI2SFFaNE9NT2Vud1Zlck0razIvNkpjL2ZySUttT1pycXdidzhabXVORFR0R1M5MnEzZjNoSmF5d1ZUNUljVlJiT3ZRNC9yblJuT0tkcWlVZUFmOGszTGhZYXZKb1dBMGJKQ2lWMFhaYnk3dytRVTdLdm5CNUIvYmR3SFVpRnlXOTArdlNWaHpjb0orbElkNGdreEk2RDgyZ0NlbnM2WmVQem5lbUFVcHNYU2RINnM1NUMvWlZDTWlLSXNOc3pFOEI3WXR6cEJMeTVpUk5HZ3hMSlJ3YiIsIm1hYyI6ImYyOWQ5MTBjNTk4ZTg2OGJkMWFiZjZiODQ2ZDM3YTk4OTk1M2RjYTNjNjk0ZjZjZDgxMmMyNDA2MzM5ZWI2NTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ijlqd3dwZXErbWwvNFhydmIyQmNRWlE9PSIsInZhbHVlIjoiZ2gyTEtybVFQTUVFb1BzM0UzUFRtL3dkbFhLenZNeW1Wd2R4dDBxUWVIejhRbE1Ud1dER3h6UnZVTzVmYXl1aTRLZW9UbTNsbmo5YXlSOHpDT2RuWnNpUEdNUUtiRThpNHh0OFhYbSs3aVFZUEZJUmxZOW4xdExQcVdJSHN6aEdZVW11MStzYWFHWEFMcFhpOEw1SnRZNFNaaFFEanFaa3BLK3NYckdTS1grZDd6YWdEeEdjREhBL3VlbEU0bkJDTktud2xkcW4zY2w2SEZJN1lFRzJsWkFqcEJyYUhVdUlsK2cwWEdKUmZ0Ri9wVE5aOGVqTDVCaVhZUENOVzExOWJmMGl2T1U3VUl3UFdwTytSME9id0hWSzNNWlV4aitLUElvc1RMajkvcDhMUjcvKzZrVUVwQnlaWVNQNXJXNzdJcVUzcUowQ2pMRExoMnRKaTR0VFBZWDJ4YVQyVjVrdHNVeHdyMzZSU0dQTzlMZDRhUU5lcHU0WVJMZEJRVXZNYllqbWZtOGVycVFNY2JpVkdLTmVkc3d3eHNobUE5bXBNNTJLVVVGbWpkNWd5bDRsNFVMZm9QNGY0b1NDdzlxbzNrUmd1MUJIR0lDZXRLM3VLS0h0ODBucDFZZTgzaGVGNnQ1WEN5aHdFRk16bVZhc0xqSDUvZlVuczRNMUwyeTlwM1UveHZWUVAySGRKTGhYT2o1cCtuQ3FKVW9wT0swWUQyUXM5dkYxKzF3YXpxT2xUM1R6SmdrYmNxU2NSRnZvSUxaU1NIQmZzYll2LzVWb3pnU3BsaEVSZjRZaXQvZ2xhajRhMTVCS3ZzNElCeEEvK1Ixa1dDWkVOaUxzZlNXciIsIm1hYyI6IjQzZDgxYTYxOWU4OTE5MDFjZjNiYmE3OTA2MDVjZmQ0NjA1MjhiZTlhMDYwMzJjZTRjODQxYTU0MjcyYjQzY2MiLCJ0YWciOiIifQ==
18+