В Калужской области оштрафуют виновника лесной свалки

Во время планового рейда в лесах Козельского района инспекторы обнаружили крупную несанкционированную свалку строительных отходов.

Фото: Минприроды Калужской области

Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов Калужской области в воскресенье 13 июля.

Совместными усилиями лесничих и правоохранительных органов удалось оперативно установить личность нарушителя. В настоящее время против него возбуждено административное дело за нарушение санитарных правил в лесном фонде.

Помимо штрафа, виновнику предстоит полностью очистить загрязненную территорию и возместить нанесенный экологии ущерб. В ведомстве подчеркнули, что подобные нарушения не останутся безнаказанными.