В Козельске продолжаются работы по капитальному ремонту моста через реку Клютому

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области в четверг, 10 июля, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» проводится реконструкция моста на автомобильной дороге Р-92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орёл»-Козельск.

На данный момент уже демонтирован старый мост, который находился в аварийном состоянии. Началось строительство нового моста. Семь балок пролетного строения уже установлены, ведутся работы по армированию откосных подпорных стенок. Для пешеходов создана удобная пешеходная дорожка. Водителям рекомендуется использовать временные маршруты объезда, чтобы безопасно добраться до пункта назначения.

Мост через реку Клютому соединяет пригороды с районным центром. Его длина составляет 26,5 метров. В рамках проекта также планируется модернизация системы освещения, установка новых дорожных знаков и строительство локальных очистных сооружений. После завершения работ будет проведено благоустройство территории вокруг моста и под ним.