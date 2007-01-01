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Благоустройство

В Калуге обновляют разметку на пешеходных переходах

Дарья Джуманова
10.07, 12:02
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Яркие и четкие «зебры» появились на многих улицах города, сообщили в управлении городского хозяйства в четверг, 10 июля.

Работы уже проведены на следующих адресах:

  • Терепецкое кольцо – Азаровская
  • Азаровская – бульвар Энтузиастов
  • Азаровская – бульвар Моторостроителей
  • Советская
  • Кубяка
  • Малоярославецкая
  • Родниковая
  • Льва Толстого
  • Московская
  • Тарусский проезд
  • Крайний проезд
  • Кибальчича
  • Ждамирово
  • Небесная
  • Ждамировская – Просторная
  • Телевизионная – переулок Ю. Казанкова
  • Комсомольская
  • Калужского Ополчения
  • Светлая
  • Центральная

Работы будут продолжены.

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