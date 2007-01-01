В Калуге обновляют разметку на пешеходных переходах
Яркие и четкие «зебры» появились на многих улицах города, сообщили в управлении городского хозяйства в четверг, 10 июля.
Работы уже проведены на следующих адресах:
- Терепецкое кольцо – Азаровская
- Азаровская – бульвар Энтузиастов
- Азаровская – бульвар Моторостроителей
- Советская
- Кубяка
- Малоярославецкая
- Родниковая
- Льва Толстого
- Московская
- Тарусский проезд
- Крайний проезд
- Кибальчича
- Ждамирово
- Небесная
- Ждамировская – Просторная
- Телевизионная – переулок Ю. Казанкова
- Комсомольская
- Калужского Ополчения
- Светлая
- Центральная
Работы будут продолжены.