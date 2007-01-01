В Тарусском районе обновляют дорожную сеть в рамках программы местных инициатив

Благодаря реализации программы поддержки местных инициатив в сельских поселениях ведутся работы по улучшению дорожного покрытия. Об этом сообщил глава местной администрации Михаил Голубев в среду, 9 июля.

Так, в деревне Слободка на улице Г.И. Амелина завершено асфальтирование участка длиной около километра. Ширина обновленного покрытия достигла трех метров, а в ближайшее время рабочие приступят к укреплению обочин щебеночным слоем.

Параллельно в селе Ильинском также уложено новое асфальтовое покрытие на одной из улиц.

В Истомино в рамках регионального дорожного фонда планируется отремонтировать почти два километра пути, что позволит организовать движение школьного автобуса через село уже к началу нового учебного года.