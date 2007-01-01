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Благоустройство

В Боровске на «Тропе здоровья» появилась новая лестница

Дарья Джуманова
09.07, 09:16
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В районном центре продолжаются работы по улучшению популярного прогулочного маршрута, сообщил глава местной администрации Николай Калиничев в понедельник, 7 июля.

Этот проект был выбран большинством жителей в ходе общероссийского онлайн-голосования.

Новый объект расположен возле дома №29 на улице 1 Мая и обеспечит удобный спуск к районной больнице и спортивной школе «Звезда». В ближайшее время подрядчики приступят к монтажу фонарей, скамеек и урн, а также займутся мощением дорожного покрытия.

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