В Боровске на «Тропе здоровья» появилась новая лестница
В районном центре продолжаются работы по улучшению популярного прогулочного маршрута, сообщил глава местной администрации Николай Калиничев в понедельник, 7 июля.
Этот проект был выбран большинством жителей в ходе общероссийского онлайн-голосования.
Новый объект расположен возле дома №29 на улице 1 Мая и обеспечит удобный спуск к районной больнице и спортивной школе «Звезда». В ближайшее время подрядчики приступят к монтажу фонарей, скамеек и урн, а также займутся мощением дорожного покрытия.