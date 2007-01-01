Афиша Обнинск
+30...+31 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Козельске открыли новый памптрек
Благоустройство

В Козельске открыли новый памптрек

Дарья Джуманова
08.07, 14:35
0 221
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Работы по созданию памптрека в Козельске завершены, сообщает пресс-служба регионального правительства в понедельник, 7 июля.

Этот объект стал частью программы «Формирование комфортной городской среды» — его выбрали сами жители в ходе всероссийского онлайн-голосования. Подрядчик смонтировал все необходимые элементы, включая ограждение по границе территории. В ближайшее время здесь также появятся фонари, скамейки, питьевой фонтан и туалет.

Новый памптрек дополнил зону отдыха на улице Чкалова. Эта улица является одной из главных в городе: здесь находятся две школы, детский сад, военные городки, а также проживает значительная часть населения Козельска.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlRqSThwckJ1OHdpdDZ3SERieW9heWc9PSIsInZhbHVlIjoiZWEyYXBIbUhRcFZzT2Rkb0Z6czBmVVBEOFR4eXBOZEZnK2NOWEhMajZXdUovb2RJS0c2UXZ1Zkx4UnNLQXJBWHZ0MTR4RTAxb3VGcnBLVDJWWkcvSjFBYXppeE1IWHhHWE9EOSt6Q3BKRzQ3VVh5dXJWSHIrem1VaDJNdEs2MzJDOWFOVmhlZ1pDSEVPcnNCcG1rQmpBSGxtMCt0b1FKaHJhZ3lHRzl4QktsaEpwU2drbVdYL0tOM3J4VFlJK3hGVy9DWWo2TGNJRzJGQ1dMK09yRlcyNkk5eUFVNlJDaXNXTnhOa2lJNG83WW5SN3BXTXFHekJ2dUlhczJKMFBoL2g0d2dta2FhNHNCdklNTjZpVno4SkNBdEFnV1VvS1NPUXFmWTJ5S3JOVmpZcUd0K0h6ODVFWjliQ1Q1c1NJUzNBVnpmQzFLWVphdDJPU1VDM0tMWjRMYk8xcHVsc2JtZ2pNRFdGRCtVdkRBVHpwZnNNTXNiNUVZOTlpUFpoeFRmRkgzUUVyR0NwOG5FUTZOWnJZUVFETHFKWkpzMUljK042VjROWVMydFp2Wmt5YjV2SzdWZWNuUVhMUkc2enlPYSIsIm1hYyI6ImQ3NmMzNzBkMzljMGE1NWVlYjM2OGUzN2Q3ZmJiNzA5MjZlY2Y1NzNkOTk2NTU2ZjExNWQ5M2Q0YzdlNWQ2ODgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InI0aVpFb2RnLzJwYm5IQ3dhcUJSMFE9PSIsInZhbHVlIjoiN0lwVlc3bFZLRVNid1labFdYR0RUajFrUXNYRkVTTzhHTlA5Q0NnYm5PdjhJV1FGTlVueEhZS2xzY0dTdmJSNCtDV2hrVUpZOWwwRVVFYy9KcWlNRk9lVEpKQWR6RXpIdzh2R0VJQ285d0g4YUY2V25nOHc3NkpVb3B5bFlFazBXMllSeUVzd2h4VXpRaHlVa2pxL1ZWWHlLQjhMYVI5ZVd4M1plZzhPLzhOdjlveHU4RUMzSUNpWUwxQzVpVEZSK01DaSs4dWpSOFE4Vms5NjlmTkdSMml1bWxrWWdobEhJRk5lbmtpY0tZN2NzUzFhdERadk9HK0FGV3V1QTBhNXpNdzAyUTE5b2x0NndsTEZqblZrVnI4R3UwdmJwMzZ4dEhLZkNBbFUyZDRzYXBCeWZ2OW13eWJUdmNGNFR2R2hNVTRxS1E3MFl5ZmhvdGNTNjJzN0daTVRmdDFkUTBPMHQ1Y2NZYU5GTHk1OU1nU2R1RWozdlQ5UVhVR1JxNXlDMFNwRFlULzdhYVNJZzFEdFFaNXRPT1lEanp6SUZqSlg3cmZYaHJ2QXUyNVYzQXAvTEphdUJ6cW5CQVoyN1loVEF2K0EwK0ZmdnNHZlBZcW9MenphOWk2TldIREM0dktONFlZMStuVklqYTF0cjhjRGs0aUM4Q0pvazU4VzJxdXZrc2liN2dML1A3bU5kUFdzUHlQMk01Wk1XNnl4a1A1RERXekRlVWNad3I3Q0pJUjRkemN2dGRISjlRZXhqZWxCaXlpRHlOUlU5OHd5MHZrbEgyOG93anNCOHBueHd3MmhNUHBocE1SK2szMVFLWlVtajB4ZmtqQVdEQ2RFbXZnWiIsIm1hYyI6IjAyYzhmODJlNDhkMzk0NGQxODI5NTc5MTJkY2NjNzYxNjk0ZjhhMzA1NjE2MjFhMDhmNDJmYjRlMTc1ODhiYzAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+