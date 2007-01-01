В Козельске открыли новый памптрек

Работы по созданию памптрека в Козельске завершены, сообщает пресс-служба регионального правительства в понедельник, 7 июля.

Этот объект стал частью программы «Формирование комфортной городской среды» — его выбрали сами жители в ходе всероссийского онлайн-голосования. Подрядчик смонтировал все необходимые элементы, включая ограждение по границе территории. В ближайшее время здесь также появятся фонари, скамейки, питьевой фонтан и туалет.

Новый памптрек дополнил зону отдыха на улице Чкалова. Эта улица является одной из главных в городе: здесь находятся две школы, детский сад, военные городки, а также проживает значительная часть населения Козельска.