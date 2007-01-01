В деревне Акимовка Жиздринского района завершили монтаж уличных фонарей

В Жиздринском районе завершены работы по обустройству освещения на дороге, ведущей из райцентра в деревню Нижняя Акимовка. Об этом сообщил Александр Барыбин, глава местной администрации, в пятницу, 4 июля.

На участке длиной 2,3 км было установлено 70 опорных конструкций и 68 энергосберегающих светильников.

Новые светодиодные лампы, отличающиеся высокой яркостью, обеспечат качественное освещение трассы независимо от времени суток и погодных условий.