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Благоустройство

В деревне Акимовка Жиздринского района завершили монтаж уличных фонарей

Дарья Джуманова
07.07, 10:04
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В Жиздринском районе завершены работы по обустройству освещения на дороге, ведущей из райцентра в деревню Нижняя Акимовка. Об этом сообщил Александр Барыбин, глава местной администрации, в пятницу, 4 июля.

На участке длиной 2,3 км было установлено 70 опорных конструкций и 68 энергосберегающих светильников.

Новые светодиодные лампы, отличающиеся высокой яркостью, обеспечат качественное освещение трассы независимо от времени суток и погодных условий.

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