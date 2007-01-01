Незаконные гаражи и заборы в Калуге могут пойти под снос
Об этом сообщили в пятницу, 4 июля в городской управе. В перечне объектов, требующих подтверждения прав собственности:
· Металлические гаражи (ул. Салтыкова-Щедрина, 31; ул. Глаголева, 7)
· Кирпичные гаражи (ул. Глаголева, 7)
· Деревянные сараи (п. Мирный, район д. 23)
· Ограждения:
- Металлические (1-й Брусничный проезд, 13; ул. Ромодановская, 17в; п. Мирный, район д. 23)
- Деревянные (с. Муратовка, ул. Энергетиков, 6; п. Мирный, район д. 17 и 23)
- Из сетки-рабицы (ж/д ст. Тихонова Пустынь, ул. Совхозная, район д. 1)
· Кунг (ул. Салтыкова-Щедрина, 31)
· Шлагбаум (ул. Георгия Димитрова, 4)
· Столбы с цепью (ул. Никитина, 82)
· Металлическая палатка (ул. Маршала Жукова, 3)
Документы необходимо предоставить в Управление архитектуры по адресу: г. Калуга, ул. Московская, 188, каб. 310. Телефон для справок: 71-36-28
При отсутствии подтверждающих документов до установленного срока указанные объекты будут демонтированы.