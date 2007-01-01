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Незаконные гаражи и заборы в Калуге могут пойти под снос

Управление архитектуры и градостроительства Калуги объявило о необходимости легализации временных сооружений.
Ольга Володина
05.07, 17:34
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Фото: Городская управа Калуги
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Об этом сообщили в пятницу, 4 июля в городской управе.  В перечне объектов, требующих подтверждения прав собственности:

·         Металлические гаражи (ул. Салтыкова-Щедрина, 31; ул. Глаголева, 7)

·         Кирпичные гаражи (ул. Глаголева, 7)

·         Деревянные сараи (п. Мирный, район д. 23)

·         Ограждения:

- Металлические (1-й Брусничный проезд, 13; ул. Ромодановская, 17в; п. Мирный, район д. 23)

- Деревянные (с. Муратовка, ул. Энергетиков, 6; п. Мирный, район д. 17 и 23)

- Из сетки-рабицы (ж/д ст. Тихонова Пустынь, ул. Совхозная, район д. 1)

·         Кунг (ул. Салтыкова-Щедрина, 31)

·         Шлагбаум (ул. Георгия Димитрова, 4)

·         Столбы с цепью (ул. Никитина, 82)

·         Металлическая палатка (ул. Маршала Жукова, 3)

Документы необходимо предоставить в Управление архитектуры по адресу: г. Калуга, ул. Московская, 188, каб. 310. Телефон для справок: 71-36-28

При отсутствии подтверждающих документов до установленного срока указанные объекты будут демонтированы.

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